L' opposizione ' respinge' CasaPound La Camera annulla l' evento Video

Da agi.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le opposizioni hanno bloccato l’ingresso di CasaPound a Montecitorio. La Camera ha annullato l’evento, impedendo all’estrema destra di presentarsi all’interno dell’istituzione. Le forze politiche di sinistra e centro hanno deciso di fare muro contro il gruppo, con un gesto deciso che ha evitato qualsiasi possibilità di svolta.

AGI - Le opposizioni fanno muro e 'respingono' CasaPound e le altre forze di estrema destra, impedendo loro di entrare a Montecitorio. L'evento in questione era una conferenza stampa su remigrazione e riconquista, organizzata grazie al deputato della Lega Domenico Furgiuele. La Camera ha deciso in extremis di annullare la conferenza per motivi di ordine pubblico, dopo che deputati di Pd, Avs, M5s e Azione avevano 'occupato' la sala in un "presidio democratico", leggendo gli articoli della Costituzione. Ci sono stati momenti di tensione e ressa, preceduti dai tentativi del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di far desistere Furgiuele. 🔗 Leggi su Agi.it

l opposizione respinge casapound la camera annulla l evento video

© Agi.it - L'opposizione 'respinge' CasaPound. La Camera annulla l'evento [Video]

Approfondimenti su CasaPound EstremaDestra

L'opposizione 'respinge' CasaPound. La Camera annulla l'evento

Le opposizioni hanno bloccato l’ingresso di CasaPound a Montecitorio.

Conferenza con Casapound, la Camera annulla tutto per ordine pubblico

La Camera ha annullato una conferenza prevista con Casapound dopo che un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su CasaPound EstremaDestra

Argomenti discussi: Furgiuele con i neofascisti alla Camera, protesta anche la Lega ma il deputato calabrese tira dritto: Il convegno si farà · LaC News24; Casapound trascina Fronte Skinheads in Parlamento sulla remigrazione, l’ombra della Lega scatena polemiche e tensioni nazionali.

Opposizione 'respinge' CasaPound. La Camera annulla l'eventoLe opposizioni fanno muro. E 'respingono' CasaPound e le altre forze di estrema destra impedendogli di entrare a Montecitorio, dove avrebbero dovuto tenere, grazie al deputato della Lega Domenico Furg ... italiaoggi.it

l opposizione respinge casapoundLa Camera blocca incontri con CasaPound: la protesta dell’opposizione ferma la conferenza sulla remigrazioneCamera blocca incontri CasaPound: conferenze annullate tra proteste e tensioni politiche. Ecco cosa è accaduto. notizie.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.