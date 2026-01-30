L' opposizione ' respinge' CasaPound La Camera annulla l' evento Video

Le opposizioni hanno bloccato l’ingresso di CasaPound a Montecitorio. Le forze di sinistra e centro hanno fatto muro, impedendo all’estrema destra di partecipare all’evento previsto nella Camera. La decisione ha causato tensioni e scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, che hanno dovuto intervenire per mantenere l’ordine. Nessun rappresentante di CasaPound è riuscito a entrare nell’aula, e la giornata si è conclusa con un nulla di fatto.

AGI - Le opposizioni fanno muro e 'respingono' CasaPound e le altre forze di estrema destra, impedendo loro di entrare a Montecitorio. L'evento in questione era una conferenza stampa su remigrazione e riconquista, organizzata grazie al deputato della Lega Domenico Furgiuele. La Camera ha deciso in extremis di annullare la conferenza per motivi di ordine pubblico, dopo che deputati di Pd, Avs, M5s e Azione avevano 'occupato' la sala in un "presidio democratico", leggendo gli articoli della Costituzione. Ci sono stati momenti di tensione e ressa, preceduti dai tentativi del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di far desistere Furgiuele.

