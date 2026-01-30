Lookman Fenerbahce summit decisivo per chiudere | l’incontro può sbloccare la trattativa! Le ultimissime

Si è tenuto un incontro importante tra Lookman e il Fenerbahçe. I dirigenti sperano di chiudere presto l’affare e mettere fine alle trattative. La trattativa è in fase decisiva e l’esito dell’incontro potrebbe sbloccare definitivamente la situazione. I tifosi aspettano con ansia aggiornamenti ufficiali.

Calciomercato Atalanta, il Fenerbahce spinge forte per Lookman: decisiva la volontà del giocatoreLa Serie A potrebbe registrare una partenza deluxe in queste ultimissime ore di calciomercato invernale. Il pressing del Fenerbahce per Ademola Lookman,. tuttomercatoweb.com Tutto confermato: Ademola Lookman ad un passo dal Fenerbahce. 40M, compreso di bonus. Confermato anche l'ingaggio del giocatore, che percepirà 9 milioni bonus inclusi. @sportmediaset x.com Come riportato da Alfredo Pedullà su X, la Roma avrebbe effettuato un sondaggio per Nkunku del Milan. Sull'attaccante ci sarebbero anche Fenerbahce (che sta trattando anche Lookman, futuro dal quale può dipendere la trattativa dei giallorossi per Sulem

