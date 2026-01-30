Lonely Boy la grande corsa In scena l’isolamento sociale
In un tempo che promette connessioni infinite ma produce nuove solitudini, ’Lonely Boy’ porta in scena il paradosso dell’isolamento contemporaneo con intelligenza, ironia e profonda umanità. Il monologo, scritto dalla pluripremiata drammaturga Letizia Russo e interpretato dal pratese Fabio Mascagni, nasce da un lungo lavoro di ascolto e condivisione: laboratori teatrali condotti con adolescenti e con persone migranti, da cui emerge un racconto corale capace di farsi universale. Domenica (ore 16,45) al The Square alle Cure, Mascagni dà corpo e voce a un uomo fragile e ostinato, in cerca di approvazione, risposte e senso, trasformando esperienze reali in una potente riflessione scenica sulla nostra meravigliosa e contraddittoria umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
