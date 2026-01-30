L’ombra delle ritorsioni nel racconto dell’imprenditore ascoltato

Durante la pandemia, Giovanni Buini, imprenditore di una piccola azienda, ha deciso di non partecipare alla produzione di mascherine. Ora, racconta di aver ricevuto minacce e pressioni da chi voleva coinvolgerlo, rischiando di perdere il suo lavoro e la sua serenità. La sua testimonianza mette in luce le ritorsioni che ancora circolano nel mondo degli affari, anche in tempi di crisi.

C'è una parola che ruota attorno al caso di Giovanni Buini, imprenditore che ai tempi della pandemia si è tirato indietro dalla «partita» delle mascherine. E quella parola è «ritorsioni». È sempre l'onorevole Alice Buonguerrieri, la meloniana che ieri ha chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio di riferire sul caso, a porre il tema. Si parte dalla revoca di un ordine per «sopravvenute mutate esigenze della struttura commissariale» e si arriva persino a un'ispezione dei Nas e della Guardia di Finanza. Uno schema che, in via del tutto ipotetica, potrebbe far sospettare un insieme di ritorsioni, appunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

