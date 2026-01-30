Un odontotecnico di 91 anni ha chiuso la partita Iva dopo aver lavorato fino a dicembre nel suo laboratorio, dove si occupava di protesi mobili. La sua passione per la professione non si è mai spenta, e per tutto questo tempo ha continuato a lavorare con entusiasmo. Ora, con l’azienda chiusa, si gode un meritato riposo dopo decenni di attività.

Fino allo scorso 31 dicembre ha lavorato a pieno regime nel suo laboratorio odontotecnico, facendo protesi mobili. All’età di 91 anni (compiuti il 20 dicembre). Ora ha chiuso la partita Iva, ma passa comunque le giornate in studio per fare compagnia alla figlia dentista e dare consigli. È la storia di Sergio Turchi, nato ad Ancona nel 1934 e residente da tanto tempo a Matelica. Odontotecnico per 75 anni, con tenacia, professionalità, cura e umanità. "Ho iniziato a 16 anni, poi mi sono diplomato al Benelli di Pesaro – racconta –. Prima non c’era un istituto per odontotecnico e il Benelli è stato il primo fondato nel centro Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’odontotecnico da record: "Amo la mia professione. Partita Iva chiusa a 91 anni"

