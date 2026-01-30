L’odissea del corpo | lo sport tourism è la nuova frontiera del viaggio esistenziale

Il mondo del viaggio sta cambiando velocemente. Sempre più persone scelgono di partire per praticare sport e vivere esperienze intense, invece di fare vacanze tradizionali. Lo sport tourism sta diventando una vera e propria frontiera, un modo per scoprire se stessi e combattere la routine. La fuga dalla quotidianità, che prima era statica e senza emozioni, ora si trasforma in un viaggio con uno scopo preciso: sfidare il proprio corpo e la propria mente.

Life&People.it Il paradigma del viaggio come fuga statica e parentesi di inerzia tra le pieghe di una quotidianità frenetica, è ufficialmente al tramonto. Il 2026 consacra lo sport tourism non più come una nicchia per atleti d'élite, ma come un'esigenza ontologica del viaggiatore globale: il corpo non chiede più di essere adagiato su una chaise-longue, ma di essere messo alla prova, esplorato e celebrato attraverso il dinamismo. Con una crescita prevista del +18% entro il 2030, il turismo sportivo rappresenta la sintesi perfetta tra l'anelito alla scoperta geografica e la ricerca di una catarsi fisica.

