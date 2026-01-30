La popolarità dei manager italiani torna al centro dell’attenzione grazie a uno studio di StageUp. Tra i nomi, spicca quello di Massimo Zanetti, l’unico cestista tra i manager più stimati dagli italiani. Zanetti si è detto grato alla Virtus e alla sua squadra, sottolineando il ruolo fondamentale della V nera nel suo successo. La ricerca ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e i dirigenti, che vedono riconosciuto il valore del loro presidente.

Un’indagine, quella firmata da StageUp, che non può che far piacere alla Virtus e in particolare al presidente, Massimo Zanetti (nella foto). Un’azienda, StageUp, nata nel 2000 e presieduta da Giovanni Palazzi, che si occupa di ricerche e consulenze, nel mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. L’ultima ricerca è legata alla figura dei manager sportivo e al loro appeal nel grande pubblico. Due le classifiche pubblicate: la top 10 della notorietà e la top ten della stima. Entrambe le classifiche divise in due, tra club professionisti e istituzioni. E il numero uno nella top ten della stima, troviamo proprio Massimo Zanetti con il 65,1 per cento dei consensi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo studio di StageUp sulla popolarità dei manager. Il patron è l’unico cestista. Zanetti, il più stimato dagli italiani: "Ma io devo tutto alla V nera»

