Lo Stato annuncia una rivoluzione digitale, ma i cittadini incontrano ancora problemi. Il nuovo decreto promette di semplificare la vita eliminando carta e code, sostituendoli con identità digitali e servizi online. Tuttavia, molti si trovano ancora confusi e in difficoltà nel capire come muoversi tra le nuove piattaforme. La strada verso la digitalizzazione sembra più semplice sulla carta che nella realtà.

Il decreto Semplificazione promette di snellire la vita dei cittadini eliminando carta, code e moduli, sostituendoli con identità digitali, banche dati interconnesse e servizi online. Tra ISEE automatico, documenti elettronici “eterni” per gli over 70 e tessera elettorale digitale, lo Stato accelera verso il modello di piattaforma unica. Ma dietro la retorica della modernizzazione restano dubbi su accessibilità, fiducia e divario digitale: meno burocrazia sulla carta, più complessità per chi resta indietro. Finalmente una buona notizia: lo Stato ha deciso di semplificare. Come? Aggiungendo roba. 🔗 Leggi su Lortica.it

