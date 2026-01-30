Lo state proteggendo non è giusto è una str | Alcaraz vomita e ha i crampi e Zverev non ci sta

Durante il match, Alcaraz si è visto costretto a fermarsi più volte a causa di crampi e problemi fisici, mentre Zverev non ha nascosto la sua rabbia e ha chiesto che si rispettassero le regole. Alcaraz, avanti di due set, ha continuato a lottare nonostante le difficoltà, ricevendo sostegno dal suo staff e anche qualche autoincoraggiamento per non mollare. La partita si è fatta molto tesa, con il pubblico che segue ogni movimento con attenzione.

Una rincorsa, un punto perso, una smorfia, mani che vanno sulla gamba destra che fa male, piegato dal dolore. Che succede? Siamo 6-4 7-6 4-4 15-30 della semifinale degli Australian Open, c'è Zverev dall'altra parte che sta cercando una rimonta, e Alcaraz ha qualcosa non va. La gamba destra non risponde ai comandi, il numero uno del mondo zoppica, torna lentamente a metà campo, ci mette più tempo del solito a servire. Cosa sta succedendo, a Carlos? Lo spagnolo va a servire, 30-30, prova a fare stretching, si guarda intorno. Crampi? Stiramento? Malore? Intanto altro servizio, ma lo spagnolo non salta, gioca da fermo.

