Lo spirito olimpico è di casa in Provincia di Sondrio | è tempo dell’orgoglio

La provincia di Sondrio si prepara a vivere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In città si respira un’atmosfera di festa e partecipazione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità. In piazza Garibaldi, già si organizzano iniziative per coinvolgere cittadini di ogni età, mentre l’entusiasmo cresce giorno dopo giorno.

Dopo anni di lavoro tra promozione, eventi e programmazione Valtellina e Valchiavenna sono pronte ad accogliere i Giochi: "Coesione tra enti la prima eredità olimpica" È tempo dell'orgoglio. La provincia di Sondrio si prepara ad accogliere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con entusiasmo, spirito di squadra e un calendario ricco di eventi, in particolare in piazza Garibaldi a Sondrio. Ad una settimana dalla cerimonia di apertura di San Siro, le istituzioni di Valtellina e Valchiavenna, guidate da APF Valtellina, hanno fatto il punto sui risultati raggiunti in questi anni di preparazione, tra promozione ed eventi, coinvolgimento e programmazione.

Nardò si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, che il 30 dicembre attraverserà la città nel percorso verso Milano Cortina 2026.

Olympic Art nasce dall'incontro tra arte e spirito olimpico.

