Matteo Renzi ha detto chiaramente che se il referendum sulla sua riforma costituzionale fallisce, lascerà la politica. La campagna si fa più accesa e i toni si scaldano, mentre il governo si prepara a difendere le sue proposte.

“Se perdo il referendum lascio lo politica”, promise Matteo Renzi alla vigilia della consultazione popolare sulla sua legge di riforma della Costituzione. Anno 2016. Il referendum lo perdette, lasciò palazzo Chigi e la segreteria del Pd eppure restò in politica. A Giorgia Meloni viene attribuita la medesima promessa. Fatico a credere che la premier abbia commesso lo stesso peccato di ubrys, di superbia, che Renzi pagò caro. E’ abbastanza scaltra per evitare di legare la propria sorte al risultato, incerto, del referendum sulla riforma della Giustizia. Sa che l’esito della consultazione confermativa della legge sarà dirimente rispetto al futuro del suo governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scopo ultimo della riforma Nordio non è separare le carriere ma scardinare la Costituzione

