ll Mondadori Bookstore di Fidenza apre completamente rinnovato

Sabato 31 gennaio, il Mondadori Bookstore di Fidenza riapre al pubblico con un locale completamente rinnovato. Lo spazio ora offre più libri, più intrattenimento e un’atmosfera più accogliente. I clienti potranno scoprire una vasta selezione di titoli e godersi un’esperienza di shopping più moderna e coinvolgente.

All'evento di inaugurazione di sabato 31 gennaio le autorità locali e l'accompagnamento musicale di un allievo del Conservatorio Arrigo Boito di Parma sabato 31 gennaio, il Mondadori Bookstore di Fidenza (PR) aprirà nuovamente le porte al pubblico con uno spazio completamente rinnovato dedicato al mondo dei libri e all'intrattenimento e un'offerta ancora più ricca. L'evento di inaugurazione, previsto alle ore 17, vedrà la presenza delle autorità locali e l'accompagnamento musicale di un allievo del Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di circa 150 metri quadrati con un layout tutto nuovo e un catalogo di 10.

