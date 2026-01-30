LIVE Sinner-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | tra poco si comincia dopo la maratona di Alcaraz

Questa mattina all’Australian Open 2026 si è tenuta la lunga attesa tra Sinner e Djokovic. Dopo la maratona di Alcaraz, il pubblico ha cominciato a uscire poco prima delle 10.25, per lasciare spazio agli spettatori con i biglietti serali. La partita sta per cominciare, e la tensione tra i tifosi cresce.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Ora dovrà venire fatto uscire il pubblico, poi a seguire entreranno gli spettatori che hanno acquistato il biglietto serale. Dunque servirà una mezz'oretta. 10.24 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Carlos Alcaraz si conferma imbattibile al quinto set: 7-5 per lo spagnolo dopo 5 ore e 26 minuti. 9.05 Il tedesco Zverev ha vinto il quarto set al tiebreak per 7-4 ed ora la situazione è in parità: sarà necessaria la partita decisiva con lo spagnolo Carlos Alcaraz. A meno di sorprese, dunque, inizierà più tardi delle 9.30 il match tra l'azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic.

