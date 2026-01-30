LIVE Sinner-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | pochi minuti alla seconda semifinale

La semifinale tra Sinner e Djokovic agli Australian Open 2026 sta per iniziare. Dopo minuti di attesa, le persone continuano a entrare e uscire dallo stadio, creando una confusione che rende difficile seguire i dettagli. La scena è molto movimentata, con i tifosi che cercano di trovare il loro posto mentre il match si avvicina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Fare uscire ed entrare dallo stadio migliaia di persone ha necessitato dei suoi tempi. Sono già trascorsi 50 minuti dalla fine di Alcaraz-Zverev. 10.56 Si protrae l’attesa. Il match a questo punto, se dovesse dilungarsi, potrebbe anche terminare dopo mezzanotte. E sappiamo quanto il sonno sia importante per Sinner. 10.48 Djokovic ha beneficiato del ritiro di Mensik agli ottavi senza scendere in campo. Musetti era in vantaggio 2-0 ai quarti, prima del ritiro per il problema muscolare. C’è da toccare ferro. 10.44 Abbiamo visto che il principale dubbio per Jannik Sinner riguarda il fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Melbourne si gioca la seconda semifinale degli Australian Open.

Questa mattina sulla Rod Laver Arena si gioca il big match tra Jannik Sinner e Ben Shelton agli Australian Open 2026.

