LIVE Sinner-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | inizia finalmente la seconda semifinale

Questa mattina si è aperta finalmente la seconda semifinale degli Australian Open 2026. Dopo settimane di attesa, Jannik Sinner e Novak Djokovic sono in campo per contendersi un posto in finale. Al momento, il riscaldamento è in corso e Sinner ha vinto il sorteggio, decidendo di servire nel primo game. La partita promette grandi emozioni, con i due tennisti pronti a darsi battaglia fin dall’inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16 Inizia la fase di riscaldamento. 11.16 Sinner vince il sorteggio e decide di servire nel primo game. 11.14 Giocatori in campo! 11.10 I giocatori sono nel corridoio d'ingresso. Dovremmo esserci. 11.00 Fare uscire ed entrare dallo stadio migliaia di persone ha necessitato dei suoi tempi. Sono già trascorsi 50 minuti dalla fine di Alcaraz-Zverev. 10.56 Si protrae l'attesa. Il match a questo punto, se dovesse dilungarsi, potrebbe anche terminare dopo mezzanotte. E sappiamo quanto il sonno sia importante per Sinner. 10.48 Djokovic ha beneficiato del ritiro di Mensik agli ottavi senza scendere in campo. Dopo un match combattuttissimo, non privo di polemiche da parte di Zverev per la richiesta del medical time out dello spagnolo, si decide tutto al 5º set: Alcaraz vola in finale L'altro finalista si scoprirà tra poco, dalla sfida tra Sinner e Djokovic

