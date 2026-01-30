LIVE Sinner-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | dalle 9.30 la seconda semifinale

Questa mattina a Melbourne si gioca la seconda semifinale degli Australian Open. Jannik Sinner affronta Novak Djokovic in una partita che promette grande spettacolo. L’azzurro cerca di raggiungere la sua terza finale consecutiva nel primo torneo del Grand Slam dell’anno, dopo aver già vinto le ultime due edizioni. La tensione è alta, il pubblico è in attesa di vedere se Sinner riuscirà a sfidare il campione serbo e proseguire il suo cammino in Australia. La sfida inizia alle 9.30 e noi seguiremo tutto in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Djokovic Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l' azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valido per la seconda semifinale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis: a Melbourne, l'italiano vuole centrare la terza finale consecutiva nel primo torneo stagionale del Grand Slam (di cui vinse l'ultimo atto nel 2024 e nel 2025). L'azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 500 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia delle semifinali deve recuperare 2150 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e tra semifinali e finali ce ne sono a disposizione 1200.

