LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | tutto da rifare serbo in versione deluxe

Sinner e Djokovic si sfidano in diretta all’Australian Open 2026. Dopo aver vinto il primo set, il tennista italiano perde il secondo, conquistato dal serbo con un diritto incrociato vincente. La partita resta aperta e tutto da rifare nella terza frazione, con i due che continuano a darsi battaglia sotto gli occhi degli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Stupendo diritto incrociato vincente di Djokovic, che vince il secondo set e impatta sull’1-1 dopo un’ora e 25 minuti. Tutto da rifare. 40-15 Sul nastro il diritto in contropiede di un Sinner molto falloso. 30-15 Ace al centro del classe 1987. 15-15 Seconda solidissima al centro, in rete la risposta di diritto dell’italiano. 0-15 Djokovic inizia con un doppio fallo. 3-5 Ace esterno. Sinner resta aggrappato al secondo set. Ma adesso arriva il difficile. 40-0 Battuta vincente al centro. 30-0 Largo il rovescio incrociato del n.4. 15-0 Servizio e diritto incrociato vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner ha preso il comando nel primo set, vincendolo 6-3, ma Djokovic ha reagito e si è portato avanti nel secondo con un break sul 4-1.

Sinner apre bene il match contro Djokovic, portandosi avanti 6-3 nel primo set.

