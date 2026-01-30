LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 6-4 4-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | si decide tutto al quinto set

Il quinto set tra Sinner e Djokovic all’Australian Open 2026 sta andando avanti da ore. Dopo aver vinto il primo, il tennista italiano ha perso il secondo, ma ha risposto con un terzo set deciso. Djokovic ha reagito e ha portato il match sul 2-2, ma Sinner non molla. Ora si decide tutto nel quinto e ultimo parziale. In questa fase, Sinner si dimostra generoso in difesa, mettendo a dura prova il serbo. Alla fine, Djokovic commette un errore e manda la palla in rete, dando un’ultima chance a

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Sinner generosissimo in difesa. Alla fine arriva l'errore di Djokovic: diritto in rete. 15-15 Bene Sinner col rovescio lungolinea, largo il diritto incrociato del n.4. 15-0 Servizio e diritto vincente del serbo. 1-0 Lunga la risposta di diritto di Djokovic. 40-15 Battuta esterna vincente dell'italiano. 30-15 Risposta fenomenale in allungo di diritto del n.4. 30-0 Lungo il rovescio lungolinea di Djokovic. 15-0 Servizio e diritto dell'italiano. 14.35 Inizia il quinto set con Sinner in battuta. 14.33 Le statistiche al quinto set in carriera: Sinner ne ha vinti 6 e persi 10.

