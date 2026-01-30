LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 6-4 4-6 4-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo risale da 0-40

Inizia il quinto set tra Sinner e Djokovic agli Australian Open 2026. Djokovic riesce a risalire da 0-40 e si porta avanti 4-5, mentre Sinner cerca di resistere. La partita si fa sempre più tesa, con scambi intensi e punti decisivi. La tensione è palpabile, e il pubblico aspetta con trepidazione il finale di questa battaglia lunga e combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il rovescio incrociato di Djokovic. 30-0 Lungo il rovescio di Sinner, errore gratuito. I titoli di coda sono ora davvero ad un passo. 15-0 Djokovic parte con un servizio esterno vincente. 15.24 Siamo al momento della verità. Djokovic serve per tornare in finale agli Australian Open. Per Sinner è l'ultima chiamata. 4-5 Palla corta di Sinner, contro-smorzata di Djokovic e l'italiano a segno di rovescio in campo aperto. 40-0 Altro diritto in rete del serbo. 30-0 In rete il diritto di Djokovic. 4 ore di partita. 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo risale da 0-40

