LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 6-4 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | serbo più brillante nonostante i 14 anni di differenza

Il match tra Sinner e Djokovic all’Australian Open è ripreso nel secondo set, con il serbo che mostra una brillantezza insospettabile nonostante i 14 anni in più. Djokovic ha vinto il primo set, ma Sinner ha reagito conquistando il secondo. Ora la partita è in equilibrio, con il punteggio di 3-4 nel quarto set. Djokovic ha appena messo a segno un servizio vincente e cerca di mantenere alta la pressione. La tensione si fa sentire, e i tifosi seguono ogni punto con il fiato sospeso.

A-40 Servizio esterno vincente del serbo. 40-40 Serve&volley di Djokovic. Volée solida di rovescio e smash solo da appoggiare. Seconda. 40-A Diritto incrociato in corsa vincente dell'italiano, Djokovic lasciato fermo. Adesso bisogna rispondere. 40-40 Aveva risposto bene Sinner. Ma Djokovic spinge con il diritto incrociato, sul nastro il diritto lungolinea dell'italiano. 30-40 Djokovic non chiude la volée di rovescio, Sinner corre e gioca un passante di rovescio lungolinea vincente. Seconda di servizio. 30-30 Straripante Djokovic con la battuta: punto diretto con traiettoria esterna. 30-15 Sinner scaglia con rabbia in rete un diritto lungolinea. 30-0 Ace al centro dell'italiano. Siamo a 19.

