LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 6-4 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | serbo scatenato con il servizio

Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 è iniziato con grande intensità. Sinner conquista il primo set 6-3, ma Djokovic risponde nel secondo 3-6. Al terzo, l’italiano torna avanti 6-4, mentre nel quarto set Djokovic si porta sul 2-3, pronto a rimanere in partita. Il serbo, che ha mostrato un servizio scatenato, cerca di mettere pressione all’avversario, mentre i punti si susseguono velocemente. La partita è ancora aperta e promette molti colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Largo il rovescio inside-out di Djokovic in uscita dal servizio. 2-3 Servizio vincente al centro. Ma Sinner è sempre sotto di un break nel quarto set. 40-15 In rete la risposta di rovescio del serbo. 30-15 Ace al centro. 15-15 Diritto lungolinea vincente di Djokovic. 15-0 Servizio e diritto sulla riga dell’italiano. 1-3 Servizio esterno vincente. Mai così in difficoltà Sinner sullo slice dell’avversario. Djokovic fa stretching al termine del game. 40-15 Serve&volley di Djokovic, perfetta la volée di rovescio. Scocca la mezzanotte a Melburne. 30-15 Sinner prova ad accelerare, lungo il diritto lungolinea del n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: serbo scatenato con il servizio Approfondimenti su Sinner Djokovic LIVE Musetti-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte con il serbo al servizio Questa mattina si è aperta la partita tra Musetti e Djokovic agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo ci crede Sinner apre bene il match contro Djokovic, portandosi avanti 6-3 nel primo set. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sinner Djokovic Argomenti discussi: LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l'azzurro vince e vola in semifinale; Diretta Sinner-Djokovic oggi, Australian Open 2026. Risultato live; Novak Djokovic - Jannik Sinner Riassunto della partita; Sinner in semifinale agli Australian Open 2026: Shelton ko in tre set. LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: serbo scatenato con il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Djokovic torna a spingere e va a segno con il diritto lungolinea. 30-15 Ace esterno di Sinner. 15-15 ... oasport.it Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 1-2, la diretta: Nole subito avanti di un break in avvio di quarto setVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. ilmattino.it Sinner vs Djokovic, in ballo la finale degli Australian Open. L'azzurro avanti 2-1 - facebook.com facebook #Sinner conquista il set point: Djokovic nervoso, se la prende con uno spettatore x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.