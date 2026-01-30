LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 6-4 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | break da recuperare nel quarto

Da oasport.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre set combattuti, Novak Djokovic si trova avanti nel quarto parziale contro Jannik Sinner. Il serbo ha appena conquistato un break, portandosi sul 2-1 e costringendo l’italiano a recuperare nel prossimo game. La partita, valida per gli Australian Open 2026, prosegue con grande tensione, mentre i tifosi seguono ogni punto in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Serve&volley di Djokovic, perfetta la volée di rovescio. Scocca la mezzanotte a Melburne. 30-15 Sinner prova ad accelerare, lungo il diritto lungolinea del n.4. 30-0 Continua a servire benissimo Djokovic. 15-0 Non controlla la risposta di diritto Sinner. 1-2 Larga la risposta di rovescio del serbo. 40-15 Servizio e diritto di Sinner. 30-15 Lungo il rovescio del n.4. 15-15 Djokovic propositivo, Sinner trova un lob chirurgico che rimane in campo. 0-15 In rete il diritto di Sinner in uscita dal servizio. Abbiamo visto per tutto il torneo come l’italiano faccia tanta fatica fisicamente dopo le 2 ore di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner djokovic 6 3 3 6 6 4 1 2 australian open 2026 in diretta break da recuperare nel quarto

© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break da recuperare nel quarto

Approfondimenti su Sinner Djokovic

LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del serbo in avvio di quarto set

Questa mattina si è aperto il quarto set tra Sinner e Djokovic agli Australian Open 2026.

LIVE Sinner-Djokovic 5-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break di vantaggio da difendere

Sinner si porta sul 5-2 nel primo set contro Djokovic all’Australian Open 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo diventa incisivo con il servizio; Sinner-Djokovic, la semifinale inizierà dopo le 11; Diretta Sinner-Djokovic oggi, Australian Open 2026. Risultato live; Novak Djokovic - Jannik Sinner Riassunto della partita.

LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il break vale il terzo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Djokovic torna a spingere e va a segno con il diritto lungolinea. 30-15 Ace esterno di Sinner. 15-15 ... oasport.it

live sinner djokovic 6Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, la diretta: Jannik trova il break nel momento decisivo e vince il terzo setVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. ilmattino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.