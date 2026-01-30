Dopo tre set combattuti, Novak Djokovic si trova avanti nel quarto parziale contro Jannik Sinner. Il serbo ha appena conquistato un break, portandosi sul 2-1 e costringendo l’italiano a recuperare nel prossimo game. La partita, valida per gli Australian Open 2026, prosegue con grande tensione, mentre i tifosi seguono ogni punto in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Serve&volley di Djokovic, perfetta la volée di rovescio. Scocca la mezzanotte a Melburne. 30-15 Sinner prova ad accelerare, lungo il diritto lungolinea del n.4. 30-0 Continua a servire benissimo Djokovic. 15-0 Non controlla la risposta di diritto Sinner. 1-2 Larga la risposta di rovescio del serbo. 40-15 Servizio e diritto di Sinner. 30-15 Lungo il rovescio del n.4. 15-15 Djokovic propositivo, Sinner trova un lob chirurgico che rimane in campo. 0-15 In rete il diritto di Sinner in uscita dal servizio. Abbiamo visto per tutto il torneo come l’italiano faccia tanta fatica fisicamente dopo le 2 ore di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break da recuperare nel quarto

Questa mattina si è aperto il quarto set tra Sinner e Djokovic agli Australian Open 2026.

Sinner si porta sul 5-2 nel primo set contro Djokovic all’Australian Open 2026.

