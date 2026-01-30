LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 5-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | equilibrio totale

Il match tra Sinner e Djokovic all’Australian Open sta vivendo un momento di grande tensione. Sinner arriva al secondo servizio con un punteggio di 5-4 nel terzo set, cercando di mantenere il vantaggio. Djokovic, invece, si difende con fatica, dopo aver commesso un errore con un diritto lungo. La partita è equilibrata, e la tensione si fa sentire in campo. La diretta segue ogni scambio, mentre i due giocatori si sfidano senza risparmiarsi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda di servizio. 0-30 Sinner costretto sulla difensiva, poi Djokovic mette lungo un diritto dal centro. 0-15 Serve&volley di Djokovic sulla seconda, mal eseguita la demi-volée. 5-4 Ace esterno dell'azzurro. 40-0 Servizio esterno vincente del n.2. Siamo già a 2 ore e 11 minuti di partita. Altra maratona in arrivo? 30-0 Servizio e diritto dell'italiano, che sembra provare a ridestarsi. 15-0 Servizio esterno vincente di Sinner. 4-4 Altro servizio vincente al centro. Oggi Sinner ci sta capendo poco in risposta. 40-30 Servizio e diritto del serbo. 30-30 A rete Djokovic, passante di rovescio lungolinea dell'italiano.

