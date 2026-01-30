LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | equilibrio totale

Sinner e Djokovic stanno giocando una partita molto intensa agli Australian Open 2026. Al momento, il punteggio è di 6-3, 3-6, 4-3 e il game è in corso. Djokovic serve con un colpo di diritto, mentre Sinner risponde con un passante di rovescio lungolinea che mette in difficoltà il serbo. La partita è equilibrata e ogni punto si gioca punto su punto. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio e diritto del serbo. 30-30 A rete Djokovic, passante di rovescio lungolinea dell'italiano. 30-15 Servizio vincente al centro del n.4. 15-15 L'italiano sparacchia fuori la risposta di diritto sulla seconda di Djokovic. 0-15 Sinner torna finalmente ad incidere con il diritto a sventaglio. 13.28 Djokovic ha chiesto una pastiglia per lo stomaco. Ne ha prese due. 4-3 Ace al centro di Sinner. 40-0 Servizio, diritto e smash dell'azzurro. 30-0 Ace esterno del n.2. 15-0 Stavolta Sinner comanda grazie ad un buon servizio, poi non sbaglia lo smash. 3-3 Djokovic non chiude la volée, ma è in rete il passante di diritto incrociato dell'italiano.

