LIVE Sinner-Djokovic 6-3 3-6 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | fase difficile è il serbo che comanda da fondo campo

Sinner e Djokovic stanno giocando in diretta agli Australian Open 2026. Dopo aver vinto il primo set 6-3, l’italiano ha subito il ritorno serbo, che ha pareggiato 1-1 e ora conduce 2-1 nel terzo set. Djokovic sembra più deciso, controlla gli scambi da fondo campo e comincia a parlare da solo, segno di concentrazione. La partita è ancora aperta, ma il serbo si fa vedere più forte in questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio esterno vincente con la seconda. Djokovic ha iniziato a parlare da solo. 15-15 Servizio e diritto di Sinner. 0-15 In rete la palla corta di Sinner in uscita dal servizio. 2-2 Battuta vincente al centro di Djokovic. O Sinner riuscirà a salire di livello oppure oggi non è affatto scontato vincere. 40-30 Pazzesco diritto in contropiede vincente del n.4. 30-30 Djokovic gioca a lungo al centro, poi accelera con un rovescio incrociato. Largo il seguente rovescio incrociato di Sinner. 15-30 Sinner stecca di rovescio. Djokovic pensa che la palla esca e la lascia, in realtà finisce sulla riga.

