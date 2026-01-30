LIVE Sinner-Djokovic 6-3 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo ci crede

Sinner apre bene il match contro Djokovic, portandosi avanti 6-3 nel primo set. Il serbo però risponde subito e si porta sul 0-1 nel secondo parziale, cercando di rimanere concentrato. La partita è molto intensa, con scambi veloci e colpi precisi da entrambe le parti. I tifosi sono in piedi, aspettando di vedere se Djokovic riuscirà a recuperare lo svantaggio o se Sinner continuerà a dominare. La sfida prosegue senza pause, con il pubblico che non smette di incitare i due campioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ancora una battuta vincente al centro. 15-0 Sevizio al centro e smorzata di rovescio vincente del n.4. 1-1 Ancora un diritto sbagliato di metri del serbo. 40-15 Altro diritto sparacchiato fuori dal centro da parte di Djokovic. 30-15 Ace al centro dell'azzurro. 15-15 E' Djokovic a spingere da fondo, ma è lungo un diritto centrale. Seconda di servizio. 0-15 In rete il rovescio incrociato dell'italiano. 0-1 Lungo il rovescio di Sinner. Dopo il difficile avvio, Djokovic è entrato pienamente in partita dallo 0-3 del primo set. 40-30 Irreale recupero di Sinner all'incrocio delle righe, poi arriva l'errore per Djokovic con il back di rovescio.

