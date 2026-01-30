LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA | condizioni al limite nuovo rinvio alle 14.00

Le condizioni della pista a Crans Montana sono peggiorate e costringono gli organizzatori a rinviare il via della discesa maschile alle 14.00. La prova di oggi si svolge sotto un cielo grigio e con neve fresca, rendendo difficile la gara. I favoriti sono ancora in attesa, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13:13 L’impressione è che sia difficile assistere ad altro sci quest’oggi a Crans Montana. Prova maschile rinviata alle 14.00, ma è probabilmente il preludio ad una cancellazione. 12:46 Altro rinvio comunicato dagli organizzatori. La prova slitta alle 13.30. 11:14 Ben ritrovati amici di OA Sport. Condizioni al limite in quel di Crans Montana, dove la gara femminile è stata cancellata dopo appena 6 discese. La prova maschile intanto viene rinviata alle 13.00, ma l’impressione è che possa essere anch’essa annullata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, nuovo rinvio alle 14.00 Approfondimenti su Crans Montana Livestream LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, nuovo rinvio alle 13.30 Questa mattina a Crans Montana la prova di discesa maschile di sci alpino è stata rinviata di nuovo. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, partenza rinviata alle 13.00 Questa mattina a Crans-Montana si sono fatte attendere le prime discese maschili, ma le condizioni della pista erano troppo instabili. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Crans Montana Livestream Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ritorno prudente per Federica Brignone, Nicol Delago migliore delle azzurre; LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, partenza rinviata alle 13.00; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: il test non si svolgerà. La causa. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, nuovo rinvio alle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Altro rinvio comunicato dagli ... oasport.it LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.03: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona giornata! 11.01: Vi rimandiamo ... oasport.it Tomba aveva avvisato: la pista di Crans Montana è pericolosa prima delle Olimpiadi. La gara è stata annullata solo dopo le tre terribili cadute - facebook.com facebook Sci, troppe cadute: annullata la libera di #CransMontana x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.