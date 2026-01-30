LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA | condizioni al limite nuovo rinvio alle 13.30

Questa mattina a Crans Montana la prova di discesa maschile di sci alpino è stata rinviata di nuovo. Le condizioni della pista sono peggiorate e gli organizzatori hanno deciso di spostare l’inizio alle 13.30. Ieri era stato annunciato un ulteriore rinvio, e ora si attende la decisione definitiva. Dal canto loro, gli atleti si preparano in attesa di poter scendere sulla neve. La prova femminile si è svolta questa mattina alle 10, ma anche qui ci sono stati dei cambiamenti. La giornata resta difficile, con

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Altro rinvio comunicato dagli organizzatori. La prova slitta alle 13.30. 11:14 Ben ritrovati amici di OA Sport. Condizioni al limite in quel di Crans Montana, dove la gara femminile è stata cancellata dopo appena 6 discese. La prova maschile intanto viene rinviata alle 13.00, ma l’impressione è che possa essere anch’essa annullata. A tra poco per aggiornamenti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, nuovo rinvio alle 13.30 Approfondimenti su Crans Montana 2026 LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, partenza rinviata alle 13.00 Questa mattina a Crans-Montana si sono fatte attendere le prime discese maschili, ma le condizioni della pista erano troppo instabili. LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: partenza rinviata alle 11:30 Questa mattina a Crans-Montana la prova di discesa maschile è partita con un rinvio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Crans Montana 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ritorno prudente per Federica Brignone, Nicol Delago migliore delle azzurre; LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, partenza rinviata alle 13.00; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: il test non si svolgerà. La causa. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, partenza rinviata alle 13.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11:14 Ben ritrovati amici di OA ... oasport.it LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.03: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona giornata! 11.01: Vi rimandiamo ... oasport.it L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Salgono a quattro gli indagati. Ai coniugi Moretti si aggiungono due addetti alla sicurezza del comune, saranno interrogati la prossima settimana dalla procura elvetica. Oggi ascoltata una testimone. - facebook.com facebook Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.