LIVE Sci alpino Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA | Federica Brignone torna in gara nelle prove veloci

Oggi a Crans Montana si svolge la discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Federica Brignone torna in gara dopo un periodo di assenza e prova a risalire la classifica. La gara è in corso e gli appassionati seguono con attenzione ogni minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La discesa libera femminile di Crans-Montana, in programma questa mattina alle 10.00, resta appesa alle condizioni meteo, con la Svizzera ancora interessata da nevicate abbondanti e persistenti che stanno mettendo a dura prova il programma del fine settimana di Coppa del Mondo. Dopo una vigilia complicata, il rischio che anche la gara odierna possa subire modifiche o rinvii è tutt'altro che remoto, con gli organizzatori impegnati in un lavoro continuo per garantire la sicurezza sul Mont Lachaux.

