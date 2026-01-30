LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | ultimi 15 minuti della settimana al Montmelò

A Barcellona, i test della Formula 1 si avviano verso la conclusione. Fernando Alonso è ancora in pista con l’AMR26, a 15 minuti dalla fine dello shakedown al Montmelò. Le squadre monitorano da vicino le ultime prove, cercando di raccogliere dati importanti prima dell’inizio della stagione. Gli ultimi minuti sono cruciali per affinare le strategie e capire come le monoposto si comportano in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Fernando Alonso in pista sull'AMR26 a 15 minuti dalla fine dello shakedown al Montmelò. 17.41 Purtroppo la sicurezza ha intensificato i controlli sulla collinetta in cui stazionavano i fotografi di SoyMotor.com ed in generale stanno filtrando sempre meno informazioni dal circuito. 17.36 Meno di mezz'ora al termine dei test catalani. Verstappen in pista con gomme soft e vernice flow-viz sulla sua Red Bull. 17.30 Una nuova immagine dell'Aston Martin con al volante Fernando Alonso: Fernando Alonso completes his first laps in the Aston Martin AMR26 at Barcelona! #F1 pic.

