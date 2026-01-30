LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | si ritorna in pista per la sessione pomeridiana

Alle 14.00 torna in pista a Barcellona la Formula 1, con la sessione pomeridiana dei test. Gli automobilisti stanno già preparando le monoposto per una nuova serie di giri, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta. La giornata di prove continua a offrire dati e impressioni utili prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Ben ritrovati amici di OA Sport alla sessione pomeridiana della quinta giornata di test F1 a Barcellona. 13.05 La mattinata si chiude qui. Si tornerà in azione alle ore 14.00 per l’ultima parte dei test di Barcellona. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 13.03 RIEPILOGO TEMPI Charles Leclerc – Ferrari – 1:16.653. Oscar Piastri – McLaren – 1:17.446. Max Verstappen – Red Bull – 1:18.552. Oliver Bearman – Haas – 1:19.079. Pierre Gasly – Alpine – 1:19.754. Fernando Alonso – Aston Martina – 1:20.795. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:20.919. 13.00 BANDIERA A SCACCHI! Si chiude la mattinata del Day-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

La sessione pomeridiana dei test a Barcellona prosegue al Montmelò.

