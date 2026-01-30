LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Norris firma il primo vero squillo della McLaren

Norris ha fatto partire la stagione di Formula 1 con un colpo importante. Durante il test di ieri a Barcellona, il pilota della McLaren ha segnato il primo vero squillo della squadra, lasciando intendere che la vettura potrebbe essere competitiva. Norris ha spinto forte in pista, confermando che la squadra sta lavorando bene dopo le prime uscite. Nel frattempo, l’Aston Martin ha pubblicato un breve video in bianco e nero con immagini inedite del debutto dell’AMR26 al Montmelò, con Lance Stroll in azione. La stagione è appena iniziata e le prime

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Un breve video in bianco e nero pubblicato da Aston Martin con immagini inedite del debutto in pista dell'AMR26 avvenuto ieri pomeriggio al Montmelò con al volante Lance Stroll: A look back at yesterday's shakedown in Barcelona. #AMR26 pic.twitter.com0lsuPhX2bT — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 30, 2026 16.50 " C'è molto entusiasmo, non solo in Ferrari, ma tutti per vedere come piloti e team si adatteranno a questo nuovo regolamento e massimizzare quello che ora è un nuovo pacchetto. Soprattutto dal punto di vista elettrico, la cui gestione sarà molto maggiore rispetto agli scorsi anni.

