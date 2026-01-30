A Barcellona, la prima giornata di test si anima con la McLaren che mostra segnali di ripresa. Fernando Alonso, al volante dell’Aston Martin, ha già completato i primi giri sulla nuova AMR26. Ora si aspetta di vedere se i team lanceranno i time-attack nelle prossime ore, mentre gli appassionati si tengono pronti per seguire ogni movimento in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Una nuova immagine dell’Aston Martin con al volante Fernando Alonso: Fernando Alonso completes his first laps in the Aston Martin AMR26 at Barcelona! #F1 pic.twitter.comnCnLT6hDkr — Formula 1 (@F1) January 30, 2026 17.24 Pista affollata in questa fase con Ferrari, Cadillac e Alpine che stanno provando qualche time-attack con gomme soft. 17.20 Diversi team potrebbero provare una mini-simulazione di qualifica in questi ultimi 40 minuti di test a Barcellona. 17.15 Scende in pista anche Cadillac con gomme morbide. 17.11 Entriamo nell’ultima ora di questa settimana di test a porte chiuse con in pista Ferrari, McLaren, Haas e Alpine. 🔗 Leggi su Oasport.it

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

La prima giornata di test a Barcellona si apre con sorprese.

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: McLaren batte un colpo, a breve i time-attack?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Intanto cresce l'hype sull'Aston Martin. Al momento sta impazzando questa foto che ritrae Newey ed Alonso ... oasport.it

La Mercedes nei test prestagionali 2026 della Formula 1 a Barcellona ha inanellato oltre 500 giri con George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Un dato, questo, che pure Andrew Shovlin, responsabile delle operazioni in pista del team, ritiene impressionante. facebook

Test F1 2026 a Barcellona: la quarta giornata live #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com