LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Leclerc fa segnare tempi eccellenti e si avvicina ai record delle Mercedes

Charles Leclerc sta facendo segnare tempi incredibili durante il test a Barcellona. Con le gomme medie, il pilota della Ferrari ha abbattuto il muro dell’1:17, arrivando a un tempo di 1:16. La sua performance si avvicina ai record delle Mercedes, e la sua progressione sta attirando l’attenzione di tutti gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Di nuovo attenzione! Charles Leclerc prosegue nel suo forcing con le gomme medie e abbatte addirittura il muro dell’1:17! Il monegasco vola a 1:16.949 ed è il primo pilota non Mercedes a riuscirci. 11.55 Attenzione! Charles Leclerc piazza un 1:17.214 e si mette a dettare il passo del Day-5. Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo di giornata con gomme medie. 11.50 Fernando Alonso torna in pista e fa segnare un 1:22.479 iniziando a farsi vedere su tempi interessanti. 11.45 Ed ora qualche immagine anche di Max Verstappen in azione sul tracciato catalano: Back on track in Barcelona Phenomenal work by the Team on campus and in the paddock #F1 #RedBullRacing pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc fa segnare tempi eccellenti e si avvicina ai record delle Mercedes Approfondimenti su F1 Test Barcellona 2026 LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc di nuovo in pista, Verstappen attende ai box In questa diretta, aggiornamenti sul test di Barcellona 2026: Leclerc e Verstappen sono in pista e ai box. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: prosegue la pioggia a Barcellona, la sessione si avvicina alla fine In corso a Barcellona, la sessione di test F1 prosegue sotto la pioggia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su F1 Test Barcellona 2026 Argomenti discussi: Day-4 a Russell. L'Aston nera debutta e si ferma; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. Test F1 2026 a Barcellona: la quinta giornata in diretta live dello shakedown.Piastri (McLaren): Una sfida interessante per tutti ci saranno up and down per tutti in griglia per prendere la giusta confidenza con i nuovi sistemi. Un grosso cambiamento rispetto a tutto il mio p ... sport.sky.it LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: prosegue il lavoro in pista, Leclerc lavora sull’affidabilitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Ed ora qualche immagine anche di Max Verstappen in azione sul tracciato catalano: Back on track in ... oasport.it Mario Isola fa il punto sui test Pirelli a Barcellona: le nuove gomme 2026 confermano le prestazioni attese e i dati raccolti dai team aiutano a prepararsi al meglio per la stagione - facebook.com facebook Test F1 2026 a Barcellona: la quarta giornata live #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.