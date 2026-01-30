La sessione pomeridiana dei test in Formula 1 a Barcellona procede a rilento. Hulkenberg è finito nella ghiaia, ma per ora nessuna conseguenza grave. L’Audi lavora con gomme medie, mentre l’Alpine prova le soft. La giornata resta sotto osservazione, con poche novità finora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.16 Piccola zingarata nella ghiaia per Hulkenberg 16.11 L’Audi sta girando in gomma media, soft per l’Alpine 16.06 Dietro l’Aston Martin sono posizionate due luci di colore blu, questo perché fino a questo momento per preservare il motore ha viaggiato con una velocità limitata. Già nel corso della giornata di ieri le luci sono poi diventate rosse. 16.02 Max Verstappen nel frattempo sta girando in gomma rossa. 15.56 Intanto cresce l’hype sull’Aston Martin. Al momento sta impazzando questa foto che ritrae Newey ed Alonso a colloquio. Alonso y Newey intercambiando opiniones. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: a rilento la sessione pomeridiana

Approfondimenti su Test Barcellona

La sessione pomeridiana dei test a Barcellona prosegue al Montmelò.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Test Barcellona

Argomenti discussi: Day-4 a Russell. L'Aston nera debutta e si ferma; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio.

Test F1 2026 a Barcellona: la quinta giornata in diretta live dello shakedownQuinta e ultima giornata a Montmeló per i team che hanno mosso i primi passi verso il nuovo Mondiale di F1. La Ferrari di Leclerc al comando della classifica, ora tocca a Hamilton salire sulla SF-26. sport.sky.it

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: arrivano i primi tempi del turno pomeridianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Intanto cresce l'hype sull'Aston Martin. Al momento sta impazzando questa foto che ritrae Newey ed Alonso ... oasport.it

La quarta giornata di test a Barcellona ha finalmente concesso a Charles Leclerc la possibilità di dialogare con la SF-26 in condizioni ottimali, dopo un esordio parzialmente frenato dalla pioggia. Il monegasco ha sfruttato appieno il pomeriggio catalano per ap - facebook.com facebook

Test F1 2026 a Barcellona: la quarta giornata live #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com