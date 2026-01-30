LIVE AS Monaco-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | pochi minuti alla palla a due out Edwards e Pajola per i bolognesi
Mancano pochi minuti all’inizio di Monaco-Virtus Bologna, partita valida per l’Eurolega 2026. I giocatori stanno entrando in campo, con le squadre pronte a scendere sul parquet. Per Bologna, sono fuori Edwards e Pajola, due assenze pesanti. I due allenatori hanno scelto gli starting five: Monaco punta su Okobo, James, Blossomgame, Diallo e Theis, mentre Bologna si affida a Vildoza e gli altri. La tensione è alta, ora si aspetta solo il fischio d’inizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questi gli Starting five scelti dai due coach: Okobo James Blossomgame Diallo Theis (AS Monaco); Vildoza S. Niang Alston Jr. Jallow Diarra (Virtus Bologna) 19:28 Squadre pronte per essere presentate, con la palla a due che verrà alzata tra pochissimi minuti. 19:25 Coach Dusko Ivanovic, attraverso il sito della società felsinea, ha presentato così la sfida odierna: “ Una partita difficile perché l’AS Monaco è una squadra veramente forte. Una partita resa ancora più complessa dall’assenza di Pajola, Edwards e Smailagic. Ma va bene, abbiamo la mentalità per provare a giocare qualsiasi partita per vincere “. 🔗 Leggi su Oasport.it
