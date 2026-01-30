LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 65-62 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Akele protagonista nel terzo quarto V-nere in scia
La Virtus Bologna si scontra con Monaco in una partita tirata, finita 65-62. Akele si fa notare nel terzo quarto, ma i bolognesi restano in scia. Nel finale, Momod Diouf segna il canestro che avvicina la Virtus, che prova a riaprire il match negli ultimi secondi. La gara resta aperta fino all’ultimo possesso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-66 MOMO DIOUF! LA VIRTUS METTE LA FRECCIA. 65-64 22 di Matt Morgan in lunetta. -1 Virtus. Inizia il quarto conclusivo! La tripla sulla sirena di Matt Morgan non va a segno: dopo 30? l’AS Monaco rimane avanti 65-62 sulla Virtus Bologna. 65-62 Tripla di Strazel per il +3 Monaco. 62-62 AKELE ‘ON FIRE’! PAREGGIO, L’AZZURRO INARRESTABILE. 62-60 AKELEEEEE! TRIPLAAAAAAAAA JALLOW CANCELLA THEIS IN CONTROPIEDE! 62-57 Blossomgame da due per il +5. 60-57 MAAAAATT MOOORGAAAAN! TRIPLAAAAAAA 60-54 Daniel Theis con un canestro di “rabbia” per il +6 Monaco. 58-54 Dentro il libero di Derrick Alston Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it
