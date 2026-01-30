LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 51-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | monegaschi a +7 all’intervallo lungo

Da oasport.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna fatica a tenere testa al Monaco nella prima metà della partita di Eurolega. I monegaschi chiudono l’intervallo con un vantaggio di sette punti, 51-44, dopo che Alston Jr. ha sbagliato un tiro importante. La squadra italiana deve accelerare nella ripresa se vuole riaprire il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preghiera di Alston Jr. non va a bersaglio: all’intervallo lungo il Monaco è ancora avanti 51-44 sulla Virtus Bologna. 51-44 Ancora Diallo che sfrutta l’errore di Diouf sotto il ferro. Time-out Ivanovic con circa 26? sul cronometro. 49-44 Rimbalzo di Diallo per il mini-parziale del Monaco. 47-44 22 di Daniel Theis a cronometro fermo per ristabilire un possesso pieno di vantaggio. 45-44 Diarra in  fade-away  per il -1 Virtus. Altro time-out di coach Spanoulis. 45-42 Risponde subito Okobo con la stessa moneta per il nuovo vantaggio Monaco con meno di tre minuti alla seconda sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it

live as monaco virtus bologna 51 44 eurolega basket 2026 in diretta monegaschi a 7 all8217intervallo lungo

© Oasport.it - LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 51-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: monegaschi a +7 all’intervallo lungo

Approfondimenti su Monaco Virtus

LIVE Virtus Bologna-Dubai 39-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli ospiti operano il sorpasso nel secondo quarto, +6 all’intervallo lungo

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 45-46, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V nere in vantaggio all’intervallo lungo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Monaco Virtus

Argomenti discussi: LIVE AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Monaco-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming; Monaco-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega; Virtus Aversa - Rinascita Lagonegro in Diretta Streaming | DAZN IT.

AS Monaco vs Virtus Bologna: diretta (51-44 con 26.1 secondi, 2Q)2Q Live - Vildoza trova due punti in transizione, poi ci prova da tre, errore, ma rimbalzo di Diarra che esce fuori, poi viene servito da Morgan e segna con il fallo di Mirotic: 31-26, non va il ... pianetabasket.com

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 13-7, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break di 10-0 dei padroni di casa in apertura di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-10 DERRICK AAAAALSTOOON JR! TRIPLAAAAAAA 13-7 Tripla di Blossomgame per il parziale aperto di 10-0 dei ... oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.