LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 51-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | monegaschi a +7 all’intervallo lungo
La Virtus Bologna fatica a tenere testa al Monaco nella prima metà della partita di Eurolega. I monegaschi chiudono l’intervallo con un vantaggio di sette punti, 51-44, dopo che Alston Jr. ha sbagliato un tiro importante. La squadra italiana deve accelerare nella ripresa se vuole riaprire il match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preghiera di Alston Jr. non va a bersaglio: all’intervallo lungo il Monaco è ancora avanti 51-44 sulla Virtus Bologna. 51-44 Ancora Diallo che sfrutta l’errore di Diouf sotto il ferro. Time-out Ivanovic con circa 26? sul cronometro. 49-44 Rimbalzo di Diallo per il mini-parziale del Monaco. 47-44 22 di Daniel Theis a cronometro fermo per ristabilire un possesso pieno di vantaggio. 45-44 Diarra in fade-away per il -1 Virtus. Altro time-out di coach Spanoulis. 45-42 Risponde subito Okobo con la stessa moneta per il nuovo vantaggio Monaco con meno di tre minuti alla seconda sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
