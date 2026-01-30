LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 37-37 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione bolognese nel secondo quarto parità dopo 15?

La partita tra Monaco e Virtus Bologna si sblocca in modo equilibrato. Dopo un primo quarto di grande battaglia, il punteggio segna 37-37 a metà partita. La Virtus reagisce nel secondo quarto, ma il Monaco risponde con un mini-parziale, portandosi avanti di 5 punti. La squadra italiana prova a tornare avanti, ma gli monegaschi si mantengono in vantaggio grazie a rimbalzi e canestri fondamentali. La partita resta aperta e tutto può ancora succedere.

