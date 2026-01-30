LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 37-37 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione bolognese nel secondo quarto parità dopo 15?
La partita tra Monaco e Virtus Bologna si sblocca in modo equilibrato. Dopo un primo quarto di grande battaglia, il punteggio segna 37-37 a metà partita. La Virtus reagisce nel secondo quarto, ma il Monaco risponde con un mini-parziale, portandosi avanti di 5 punti. La squadra italiana prova a tornare avanti, ma gli monegaschi si mantengono in vantaggio grazie a rimbalzi e canestri fondamentali. La partita resta aperta e tutto può ancora succedere.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-44 Rimbalzo di Diallo per il mini-parziale del Monaco. 47-44 22 di Daniel Theis a cronometro fermo per ristabilire un possesso pieno di vantaggio. 45-44 Diarra in fade-away per il -1 Virtus. Altro time-out di coach Spanoulis. 45-42 Risponde subito Okobo con la stessa moneta per il nuovo vantaggio Monaco con meno di tre minuti alla seconda sirena. 42-42 AAAAALSTON JR! INARRESTABILE, 77 DAL CAMPO E ANCORA PARITA’. 42-39 Theis su assist di Mike James per il +3 Monaco. 40-39 Ancora Derrick Alston Jr. che sale a quota 15 punti. 40-37 Blossomgame da tre in uscita dal time-out per scuotere i compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it
