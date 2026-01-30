LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 30-22 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Mike James subito protagonista nel primo quarto

La Virtus Bologna sta affrontando una partita difficile contro il Monaco in Eurolega. Dopo i primi minuti, Mike James si mette subito in luce con alcune giocate decisive, mentre i padroni di casa spingono forte e si portano avanti nel punteggio. Tarpey risponde con una tripla dall’angolo, ma Monaco continua a pressare e si mantiene avanti di diversi punti. La partita resta aperta, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio ritmo.

