LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 30-22 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Mike James subito protagonista nel primo quarto
La Virtus Bologna sta affrontando una partita difficile contro il Monaco in Eurolega. Dopo i primi minuti, Mike James si mette subito in luce con alcune giocate decisive, mentre i padroni di casa spingono forte e si portano avanti nel punteggio. Tarpey risponde con una tripla dall’angolo, ma Monaco continua a pressare e si mantiene avanti di diversi punti. La partita resta aperta, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio ritmo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-26 Tripla dall’angolo di Tarpey per rispondere. 31-26 DIARRA! COL FALLO. -5 VIRTUS. 31-24 12 per l’altro ex Olimpia Milano ovvero Nemanja Nedovic. 30-24 Luca Vildoza in penetrazione! -6 Virtus. Inizia il secondo quarto a Montecarlo! Si chiude il primo quarto sul 30-22 in favore dell’AS Monaco sulla Virtus Bologna. 30-22 Nedovic sull’assist di Mike James. 27-22 Tap-in di Saliou Niang per accorciare a -5. 27-20 Ancora Mike James inarrestabile: canestro e fallo, i monegaschi vanno a +7. 25-20 Strazel con la tripla in transizione. 22-20 Matt Morgan si mette in proprio per tenere la Virtus a contatto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano.
