LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 13-7 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | break di 10-0 dei padroni di casa in apertura di match

La partita tra Monaco e Virtus Bologna inizia sotto il segno dei padroni di casa, che piazzano subito un break di 10-0. Dopo pochi minuti, i monegaschi si portano avanti 13-7 grazie a un canestro di Blossomgame, mentre i bolognesi faticano a reagire. La gara di Eurolega 2026 si annuncia già intensa e combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-10 DERRICK AAAAALSTOOON JR! TRIPLAAAAAAA 13-7 Tripla di Blossomgame per il parziale aperto di 10-0 dei padroni di casa a metà primo quarto. 10-7 Semi-gancio di Blossomgame per il +3. 8-7 23 per Mike James in lunetta per il sorpasso. 6-7 Okobo risponde con la stessa moneta per il -1 dei monegaschi. 3-7 DERRICK ALSTON JR! TRIPLA. 3-4 Chiuso il 2+1 dall’ex Olimpia Milano. 2-4 Mike James col fallo! Si sblocca anche il Monaco. 0-4 Diarra da due! Buonissima partenza della Virtus. 0-2 Derrick Alston Jr. in allontanamento. Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Okobo James Blossomgame Diallo Theis (AS Monaco); Vildoza S. 🔗 Leggi su Oasport.it

AS Monaco vs Virtus Bologna: diretta (8-7 con 6:30, 1Q)1Q Live - Si parte, Virtus con Diarra in quintetto insieme a Vildoza, Alston, Jallow e Niang. I primi due sono di Alston. Diarra segna sull'assist di Vildoza, 0-4 con 8:50. Si accende Mike James, ... pianetabasket.com

