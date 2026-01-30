LIVE alle 9.30 Sinner-Djokovic | Nole sulla strada di Jannik verso la finale
Questa mattina alle 9.30, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic negli Australian Open. È la loro undicesima sfida in carriera, con il serbo che cerca di consolidare la sua strada verso la finale. L’italiano vuole sorprendere ancora una volta e ottenere un match importante contro uno dei più forti del mondo. La partita promette emozioni e colpi di scena.
Una rivalità a due fasi quella tra Sinner e Djokovic, con l'italiano che conduce 6-4 nei precedenti. Il serbo ha vinto 4 dei primi 5 incontri, mentre Sinner ha vinto gli ultimi cinque, compresi quelli disputati al Roland Garros e a Wimbledon lo scorso anno. A Melbourne i due si sono già affrontati nella semifinale del 2024, quella che segnò un piccolo passaggio di consegne, quando a vincere fu Sinner in 4 set. 3-2 per il numero 2 del mondo i precedenti a livello Slam, con l'ultima vittoria di Djokovic risalente a Wimbledon 2023. Sarà l'undicesima puntata di una rivalità che è separata da 14 anni di età. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
