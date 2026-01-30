live alcaraz zverev si gioca la prima semifinale degli australian open

Questa mattina a Melbourne si gioca la prima semifinale degli Australian Open. Alcaraz e Zverev si sfidano per la tredicesima volta in carriera. La partita promette spettacolo e tensione, con entrambi pronti a dare il massimo per conquistare un passo avanti nel torneo.

Carlos Alcaraz e Sascha Zverev sono in campo per la prima semifinale degli Australian Open. Al cambio campo del 2-1 guida Zverev senza break Gli H2H tra Alcaraz e Zverev parlando di una rivalità in assoluto equilibrio: 6-6 i precedenti. Questo sarà il secondo incontro tra i due agli Australian Open dopo quello nei quarti di finale dell'edizione 2024, quando a vincere fu il tedesco. 2-2 i precedenti negli Slam, con l'ultimo incontro risalente sempre al 2024, ma nella finale del Roland Garros, con Alcaraz vincente. Sarà il tredicesimo incontro della loro rivalità, il primissimo in una semifinale Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inizia la prima semifinale degli Australian Open 2026.

