Alcaraz e Zverev si sfidano negli Australian Open 2026. Dopo quattro set combattuti, il tedesco riesce a portarsi a casa il quarto parziale ai vantaggi, lasciando gli spettatori sul filo del rasoio. La tensione sale mentre il match si fa sempre più incerto, e il pubblico aspetta con il fiato sospeso il prossimo colpo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Muore in rete il back di Alcaraz sull’attacco di dritto di Zverev. 40-30 EHILAAA!! Dritto a sventaglio di Alcaraz che recupera in spaccata sul lungolinea di Zverev e poi rimane sul contropiede e va a segno in lungolinea. 30-30 Si ferma sul nastro il dritto dello spagnolo. Subito momento importante. 30-15 In rete il rovescio dello spagnolo 30-0 Smorzata vincente di Alcaraz al termine di uno scambio lungo 15-0 Zverev perde il controllo del dritto. In carriera Alcaraz ha giocato 15 match al quinto set. Ne ha vinti 14 e ne ha perso 1, contro Matteo Berrettini agli Australian Open 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco vince il 4° set

Approfondimenti su Alcaraz Zverev

Alcaraz e Zverev si affrontano negli ottavi di finale agli Australian Open 2026.

Inizia il secondo set con Zverev che si salva da un momento difficile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals

Ultime notizie su Alcaraz Zverev

Argomenti discussi: Australian Open in diretta: Alcaraz problemi muscolari, terzo set a Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 5-6); LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 5-6: senza break nel 4° set; Alcaraz-Zverev 2-1 LIVE: lo spagnolo in ripresa; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo rimonta da 15-40.

LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura di 5° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Buon passante stretto di dritto che poi chiude con il rovescio 15-0 Prima al centro vincente. Al servizio ... oasport.it

Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a unoAlcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato ... msn.com

Alcaraz ha problemi fisici e Zverev esplode in diretta tv. Lo sfogo è plateale - facebook.com facebook

In corso Alcaraz-Zverev, Carlos ha i crampi: 6-4, 7-6, 6-6, tiebreak in corso. Poi Sinner-Djokovic x.com