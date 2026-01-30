LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco vince il 4° set
Alcaraz e Zverev si sfidano negli Australian Open 2026. Dopo quattro set combattuti, il tedesco riesce a portarsi a casa il quarto parziale ai vantaggi, lasciando gli spettatori sul filo del rasoio. La tensione sale mentre il match si fa sempre più incerto, e il pubblico aspetta con il fiato sospeso il prossimo colpo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Muore in rete il back di Alcaraz sull’attacco di dritto di Zverev. 40-30 EHILAAA!! Dritto a sventaglio di Alcaraz che recupera in spaccata sul lungolinea di Zverev e poi rimane sul contropiede e va a segno in lungolinea. 30-30 Si ferma sul nastro il dritto dello spagnolo. Subito momento importante. 30-15 In rete il rovescio dello spagnolo 30-0 Smorzata vincente di Alcaraz al termine di uno scambio lungo 15-0 Zverev perde il controllo del dritto. In carriera Alcaraz ha giocato 15 match al quinto set. Ne ha vinti 14 e ne ha perso 1, contro Matteo Berrettini agli Australian Open 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° set
Alcaraz e Zverev si affrontano negli ottavi di finale agli Australian Open 2026.
LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in apertura di 2° set
Inizia il secondo set con Zverev che si salva da un momento difficile.
LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura di 5° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Buon passante stretto di dritto che poi chiude con il rovescio 15-0 Prima al centro vincente. Al servizio ... oasport.it
Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a unoAlcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato ... msn.com
Alcaraz ha problemi fisici e Zverev esplode in diretta tv. Lo sfogo è plateale - facebook.com facebook
In corso Alcaraz-Zverev, Carlos ha i crampi: 6-4, 7-6, 6-6, tiebreak in corso. Poi Sinner-Djokovic x.com
