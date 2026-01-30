LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco serve per portare il match al tie-break

Alcaraz e Zverev sono ancora in campo, il match si avvia verso una fine al cardiopalma. Alcaraz risponde con forza e centra una bella risposta di rovescio che trova la riga, portando il punteggio sul 30-30. Zverev ora serve per portare il match al tie-break, mentre i tifosi restano in attesa di ogni singolo punto, con il risultato ancora aperto dopo cinque set combattuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Grande risposta di Alcaraz che impatta benissimo il rovescio sulla seconda del tedesco e trova la riga. 30-15 Scappa in lunghezza il dritto lungolinea di Alcaraz. 15-15 Lungo il rovescio lungolinea di Zverev 15-0 Ace! 6-5 Gioco Alcaraz: prima ad uscire e dritto vincente dalla parte opposta. 40-15 Prima ad uscire e smorzata in contropiede. Non parte neppure Zverev 30-15 Splendido rovescio lungolinea di Alcaraz che disegna il campo. Ancora difesa generosa del tedesco 15-15 Pizzica la riga la risposta di Zverev, in rete il colpo dello spagnolo 15-0 Dritto vincente per lo spagnolo.

