LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 4-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco serve per tornare in finale

Alcaraz e Zverev sono ancora in partita negli Australian Open 2026. La tensione sale mentre il tedesco serve per rimanere in corsa e tornare in finale. La partita è lunga e combattuta, con scambi che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Al momento, Zverev si prepara a servire sul 4-5 del quinto set, cercando di recuperare uno svantaggio importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Corto l’attacco di dritto di Zverev che viene infilato dal passante di rovescio incrociato di Alcaraz. Attacco pieno di paura del tedesco. Dopo il cambio di campo Zverev servirà per vincere la partita. I numeri di questo set dicono che il tedesco ha vinto il 58% dei punti con la prima, entrata il 67% delle volte, ed il 69% con la seconda. 5 le palle break per Alcaraz, che non ne ha sfruttata neppure una 4-5 Gioco Alcaraz: scappa via la risposta del tedesco. 40-30 Zverev incrocia con il rovescio e poi accelera con il lungolinea. 40-15 Brutta smorzata giocata da Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 4-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco serve per tornare in finale Approfondimenti su AustralianOpen 2026 LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 5-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco serve per rimanere nel match. Principio di crampi per lo spagnolo? Questa sera si gioca l’ultimo set tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tedesco si salva in un game fiume Il match tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026 è ancora aperto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su AustralianOpen 2026 Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 5-6: senza break nel 4° set; Alcaraz-Zverev 2-1 LIVE: lo spagnolo in ripresa; Australian Open in diretta: Alcaraz problemi muscolari, terzo set a Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 5-6); LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo rimonta da 15-40. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo serve per rimanere nel matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Prima ad uscire e palla corta dalla parte opposta per il tedesco che poi gioca un brutto approccio in back ... oasport.it Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a unoAlcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato ... msn.com Zverev manda la semifinale al set decisivo Alcaraz fisicamente è in ripresa, ma il tedesco sembra finalmente più padrone di ciò che accade in campo: dopo il terzo, si prende anche il quarto set al tie-break e allunga il match. Chi vince #AO26 - facebook.com facebook Furia Zverev per il medical time out di #Alcaraz: la frase detta all’arbitro, poi protesta in tedesco x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.