LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura di 5° set

Al via il quinto set tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026. Dopo aver vinto i primi tre parziali, il tennista tedesco ha recuperato nel quarto, portando il punteggio sul 6-4, 7-6, 6-7, 6-7. Ora, in un momento decisivo, Zverev ottiene subito il break in apertura del set finale. Il pubblico è in tensione, mentre i due si sfidano punto su punto. È una partita che tiene tutti col fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 In rete il rovescio lungolinea di Zverev che aveva trovato la riga sulla seconda. Si rimane in questo game che va avanti da oltre 8 minuti Seconda A-40 Seconda al corpo a 202 kmh. In corridoio la risposta di Alcaraz Seconda. La prima è uscita di pochissimi millimetri 40-40 Lunga la risposta di dritto di Alcaraz su una buona seconda di Zverev che aveva servito al centro in slice a 179 kmh. Seconda 40-A Sulla riga la risposta di Alcaraz che costringe Zverev ad accorciare e chiude con il dritto dal centro del campo. Seconda 40-40 Risposta profonda di Alcaraz che poi accelera con il rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura di 5° set Approfondimenti su Alcaraz Zverev LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: tie-break nel secondo set Alcaraz e Zverev si sfidano in diretta agli Australian Open 2026. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: tie-break spartiacque nel 3° set Alcaraz e Zverev si sfidano negli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Alcaraz Zverev Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 5-6: senza break nel 4° set; Alcaraz-Zverev 2-1 LIVE: lo spagnolo in ripresa; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo rimonta da 15-40; Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a uno. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura di 5° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Alcaraz: prima ad uscire vincente per lo spagnolo. 40-15 Lunga la risposta di dritto di Zverev 30-15 ... oasport.it Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti due set a unoAlcaraz insegue la sua prima finale agli Australian Open: sulla sua strada c'è Alexander Zverev finalista lo scorso anno. Chi vince sfida il vincente tra Sinner e Djokovic. Primo set molto equilibrato ... msn.com Alcaraz ha problemi fisici e Zverev esplode in diretta tv. Lo sfogo è plateale - facebook.com facebook In corso Alcaraz-Zverev, Carlos ha i crampi: 6-4, 7-6, 6-6, tiebreak in corso. Poi Sinner-Djokovic x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.