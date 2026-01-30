LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 5-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | fasi delicate del 4° set

Alcaraz e Zverev si sfidano in un match lungo e combattuto agli Australian Open 2026. Dopo aver vinto il primo set, il tennista spagnolo fatica a chiudere la partita, mentre il tedesco si tiene in corsa con colpi potenti e risposte precise. La tensione cresce nel quarto set, tra scambi intensi e punti decisivi, con il punteggio che resta in equilibrio tra errori e grandi giocate. La partita resta aperta, pronta a esplodere in ogni momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace! 30-0 Prima ad uscire vincente. Aria di tie-break. 15-0 Servizio e dritto per lo spagnolo In questo set Alcaraz ha vinto il 73% dei punti con la prima, entrata il 63% delle volte, ed il 54% con la seconda 5-6 Gioco Zverev: lunga la risposta di Alcaraz. 40-15 In rete la palla corta di Alcaraz che è tornato a correre bene nello spostamento laterale. 30-15 Sulla riga la risposta di dritto dello spagnolo che mette i piedi in campo e chiude con la smorzata 30-0 In corridoio il dritto di Alcaraz. Tornano ad allungarsi gli scambi 15-0 Prima al centro vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 5-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: fasi delicate del 4° set Approfondimenti su Alcaraz Zverev LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 5-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: fasi delicate del 3° set, crampi per lo spagnolo Carlos-Alcaraz Al Alcaraz-Zverev, il match si fa ancora più teso. LIVE Musetti-Collignon 4-6, 7-6, 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA: fasi delicate del terzo set Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con aggiornamenti sulle fasi più significative del terzo set. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Ultime notizie su Alcaraz Zverev Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 5-6: senza break nel 4° set; Australian Open in diretta: Alcaraz problemi muscolari, terzo set a Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 5-6); Alcaraz-Zverev 2-1 LIVE: lo spagnolo in ripresa; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo rimonta da 15-40. Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti di due set 6-4 7-6Partita molto combattuta con il numero uno al mondo che adesso ha due set di vantaggio. Chi vince sfida in finale Sinner o Djokovic ... corrieredellosport.it Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7 5-6, la diretta: Carlos vomita e ha i crampi, semifinale al quarto set. A seguire Sinner-DjokovicEntra nel vivo la semifinale tra Alcaraz e Zverev, adesso al quarto set con lo spagnolo avanti. Carlos, dopo aver vinto i primi due parziali, sta accusando un problema fisico e rischia la ... leggo.it Alcaraz-Zverev: che show a Melbourne Australianopen - facebook.com facebook Alcaraz ha chiesto un medical timeout per un problema di crampi. Lo spagnolo è avanti due set ed è 5-4, servizio Zverev, nel terzo parziale. x.com

