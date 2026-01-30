Alcaraz e Zverev si trovano ancora sul filo del rasoio nel quarto set degli Australian Open 2026. Lo spagnolo mostra segnali di miglioramento, corre più in basso e risponde con più sicurezza, ma il match resta aperto e combattuto. La partita prosegue con il punteggio di 2-3, mentre i tifosi aspettano di vedere chi riuscirà a prendere il comando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco Zverev: lunga la risposta dello spagnolo. 40-30 In corridoio il passante di Alcaraz che arriva in corsa sulla stop volley di Zverev 30-30 A tutto braccio Alcaraz che trova una buona risposta di rovescio e poi chiude con il vincente di dritto 30-15 Ace! 15-15 Servizio vincente ad uscire 0-15 Risposta a tutto braccio di Alcaraz che impatta bene il dritto e trova la riga lontana Leggeri miglioramenti per lo spagnolo che sta scendendo maggiormente sulle gambe. 2-2 Gioco Alcaraz: gioca centralmente il tedesco che viene infilato dal rovescio lungolinea dello spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: si rimane ‘on serve’, segnali positivi per lo spagnolo

Approfondimenti su Alcaraz Zverev

Alcaraz e Zverev sono ancora in partita, con il terzo set sul 4-3 e tutto da decidere.

Questa sera si gioca l’ultimo set tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alcaraz Zverev

Argomenti discussi: LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 2-3: Carlos in lenta ripresa dai crampi, si lotta nel 4° set; Alcaraz-Zverev 2-1 LIVE: Carlos con i crampi; LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set; Diretta Alcaraz-Zverev oggi, Australian Open 2026. Risultato live.

Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti di due set 6-4 7-6Partita molto combattuta con il numero uno al mondo che adesso ha due set di vantaggio. Chi vince sfida in finale Sinner o Djokovic ... corrieredellosport.it

Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7 2-3, la diretta: Carlos vomita e ha i crampi, semifinale al quarto set. A seguire Sinner-DjokovicEntra nel vivo la semifinale tra Alcaraz e Zverev, adesso al quarto set con lo spagnolo avanti. Carlos, dopo aver vinto i primi due parziali, sta accusando un problema fisico e rischia la ... ilgazzettino.it

Con due doppi falli sul 4-4 Zverev consegna ad Alcaraz la possibilità di servire per il primo set e lo spagnolo non sbaglia alla battuta. 6-4 Alcaraz in apertura di semifinale. x.com

Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic - facebook.com facebook